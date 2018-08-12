Denayer, Galatasaray için Torino'yu reddetti!

Serie A ekiplerindensatın almak için harekete geçti. Belçikalı stoper ise Torino'ya olumsuz yanıt verdi.İngiliz basınında yer alan habere göre; Jason Denayer, Galatasaray'da oynamak için Torino'nun yaptığı teklifi reddetti.Galatasaray'ın da kiralamak istediği Denayer için Manchester City, daha önce sadece bonservisiyle transferine 'Evet' diyeceği yönünde cevap vermişti. Ayrıca, City yetkilileri Denayer için 10 milyon Euro bonservis istemişti.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Teknik kadronun talebi doğrultusunda gerekeni FFP içinde yapıyoruz. Şu anda mesele sadece mali değil. Biz ne yaptığımıza dikkat etmek durumundayız. Taraftar bize, teknik kadroya ve kendi ruhuna inansın. Taraftar bizim yanlışlara düşmeyeceğimize inanarak bu görevleri tebliğ etti. Biz oyuncu satmadan oyuncu alamayız. Denayer'i de geçen yıl gibi uygun koşullar içinde kiralayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.