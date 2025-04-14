Demir Ege Tıknaz attı, Rio Ave kazandı!

Portekiz Ligi'nde Rio Ave, Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın gol attığı maçta Moreirense'yi 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Demir Ege Tıknaz attı, Rio Ave kazandı!
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14 Nisan 2025 11:50
Portekiz Ligi'nin 34 haftasında kümede kalma mücadelesi veren Rio Ave, Moreirense'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Rio Ave, Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın golüyle 72. dakikada öne geçti. Graca 90+1'de farkı 2'ye çıkardı.

Maçı 2-0 kazanan Rio Ave ligde 4 maç sonra galip geldi ve puanını 32 yaptı. Moreirense ise 35 puanda kaldı.

RİO AVE OPSİYONU KULLANMAK İSTİYOR

Portekiz ekibi, sezon başında siyah-beyazlılardan kiraladığı genç orta sahanın opsiyonunu kullanmak istiyor ancak 5 milyon Euro'luk bedeli karşılayacak güçte olmadığını belirterek pazarlık yoluna gitmeye çalışıyor. Beşiktaş yönetimi ise bu ihtimale kesinlikle kapıyı kapattı.

BU SEZON PERFORMANSI

Demir Ege Rio Ave'de bu sezon 27 maçta 1913 dakika forma giydi, 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

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