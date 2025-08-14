Demir Ege ilk golünü attı

Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla profesyonel seviyedeki ilk golünü attı.
Karşılaşmanın 43. dakikasında meşin yuvarlağı St. Patrick's ağlarına göndererek skoru 2-1'e getiren Demir Ege, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren Beşiktaşlı futbolcu, Portekiz ekibinde 4 gol kaydetmişti.
