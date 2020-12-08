Demba Ba: 'Güzel bir veda istiyoruz'

Başakşehir'in golcü ismi Demba Ba, PSG maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Senegalli yıldız her ne kadar elenmiş olsalar da Manchester United deplasmanında kendilerine yakışan şekilde mücadele ederek oynayacaklarını söyledi.



Demba Ba'nın açıklamaları şu şekilde:



"İyi bir oyuncu grubumuz var. Tabii Şampiyonlar Ligi'nin de gerçekleri var. Grubumuzda yarı finalistler ve finalistler ile mücadele ettik. Elimizden geleni yapsak da gerçekler ile yüzleştik. Zor bir maç olacak. Her ne kadar elenmiş olsak da güzel bir şekilde veda etmemiz lazım."



3 günde maç oynamanın kendisinin hoşuna gittiğini ifade eden Demba Ba, bu tempoyu kaldırdığını ve oynayabileceğini düşündüğünü söyledi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GERÇEKLERİ VAR"



Demba Ba, "Şampiyonlar Ligi'nin gerçekleri var. Yarı finalist ve finalistlerle eşleştik. Çok zor gruba düştük. Ne kadar iyi olsak ve elimizden geleni yapsak da bu gerçeklerin karşısında gruptan çıkmayı başaramadık." ifadesini kullandı.



Demba Ba, PSG'nin yarın maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini kaydetti.



