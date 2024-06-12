MANU'dan üç golcü hamlesi: İlk temas

Rasmus Hojlund'un yanına iki golcü transferi yapmak isteyen Manchester United, 3 ismi listesine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'dan üç golcü hamlesi: İlk temas
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12 Haziran 2024 18:14
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, transferde atağa kalktı.

İngiliz devi, Rasmus Hojlund'un yanına iki golcü oyuncu transfer etmek isterken, 3 ismi listesine aldı.

Independent'in haberine göre; MANU, Bologna'dan Joshua Zirkzee, Brentford'dan Ivan Toney ve Lille'den ise Jonathan David'i takip ediyor.

Haberde İngiliz temsilcisinin en az 2 oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Anthony Martial ile yollarını ayıran MANU'da forvette oynayabilecek tek oyuncu olarak Rasmus Hojlund bulunuyor.

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