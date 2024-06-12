MANU'dan üç golcü hamlesi: İlk temas

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, transferde atağa kalktı.
İngiliz devi, Rasmus Hojlund'un yanına iki golcü oyuncu transfer etmek isterken, 3 ismi listesine aldı.
Independent'in haberine göre; MANU, Bologna'dan Joshua Zirkzee, Brentford'dan Ivan Toney ve Lille'den ise Jonathan David'i takip ediyor.
Haberde İngiliz temsilcisinin en az 2 oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Anthony Martial ile yollarını ayıran MANU'da forvette oynayabilecek tek oyuncu olarak Rasmus Hojlund bulunuyor.
İngiliz devi, Rasmus Hojlund'un yanına iki golcü oyuncu transfer etmek isterken, 3 ismi listesine aldı.
Independent'in haberine göre; MANU, Bologna'dan Joshua Zirkzee, Brentford'dan Ivan Toney ve Lille'den ise Jonathan David'i takip ediyor.
Haberde İngiliz temsilcisinin en az 2 oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Anthony Martial ile yollarını ayıran MANU'da forvette oynayabilecek tek oyuncu olarak Rasmus Hojlund bulunuyor.
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