MANU'dan üç golcü hamlesi: İlk temas

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, transferde atağa kalktı.



İngiliz devi, Rasmus Hojlund'un yanına iki golcü oyuncu transfer etmek isterken, 3 ismi listesine aldı.



Independent'in haberine göre; MANU, Bologna'dan Joshua Zirkzee, Brentford'dan Ivan Toney ve Lille'den ise Jonathan David'i takip ediyor.



Haberde İngiliz temsilcisinin en az 2 oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



Anthony Martial ile yollarını ayıran MANU'da forvette oynayabilecek tek oyuncu olarak Rasmus Hojlund bulunuyor.





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