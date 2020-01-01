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DeMar DeRozan opsiyonunu kullandı, Spurs'de kalıyor!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, 2020-21 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanarak Spurs'de kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, 2020-21 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanarak Spurs'de kalacak.

31 yaşındaki oyuncu, Spurs ile yaptığı 139 milyon dolar değerindeki beş yıllık sözleşmesinin son yılına girecek ve önümüzdeki sezon 27.739.975 dolar kazanacak.

Kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan ve adı Los Angeles Lakers ile takas dedikodularında geçen DeRozan, Twitter hesabında Spurs'de kaldığını şöyle belirtti:

"Geri döndüm, San Antonio! Antrenman kampını dört gözle bekliyorum ve Orlando'da sergilediğimiz üst düzey oyun seviyesini geliştirmeyi bekliyorum."

Önceki sezon DeRozan, Spurs formasıyla maç başına 22.1 sayı, 5.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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