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Dell Curry: "Steph, 2020-21 sezonu için çok heyecanlı"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'in babası ve eski NBA oyuncusu Dell Curry, Steph'in 2020-21 sezonu için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'in babası ve eski NBA oyuncusu Dell Curry, Steph'in 2020-21 sezonu için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Steph, 2019-20 sezonunun neredeyse tamamını kaçırmıştı ve bu sırada Warriors da ligdeki en kötü dereceye sahipti. Ancak Dell Curry, oğlunun temiz bir sayfa açma ve Klay Thompson ve Draymond Green ile tam güçte olma fırsatı için sabırsızlandığını belirtti.

Dell, American Century Championship için bir konferans görüşmesinde, oğlundan şu şekilde bahsetti:

"Steph ile konuşuyordum, gelecek yıl için heyecanlı, herkesin nasıl sağlıklı ve dinlenmiş olacağından bahsediyor. Sezonun devamına katılmayacak olan sekiz takım, oynamak ve katılmak için bir yol bulmaya çalışıyorlar. Warriors bunu yapmayacak. Antrenmana odaklanacaklar. Klay artık sağlıklı, bu yüzden onu yavaşça çalıştıracaklar. Şampiyonluğa aday olabileceklerini düşünüyorlar, ama Batı gerçekten zor olacak. Draymond zaten gaza gelmiş durumda. Şimdiden Instagram'da, All-Star olduğu dönemde olduğunu oyuncu olacağından bahsediyor, yani şimdiden gelecek yıl hakkında düşünüyor ve sezon da Aralık ayına kadar başlamıyor."

Thompson, 2019 NBA Finalleri 6. maçında geçirdiği çapraz bağ sakatlığından tamamen iyileşmiş durumda. Curry'nin ise ilk sezonunda birincil hücum silahı olarak dönmesi bekleniyor. Ayrıca Warriors, Andrew Wiggins'i de üçüncü opsiyon olarak takımında bulunduruyor.


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