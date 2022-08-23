Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Dele Alli transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar ile İngiliz ekibi Everton arasındaki görüşmelerin ardından transferde imza aşamasına gelindi.



TEK PÜRÜZ SATIN ALMA KONUSU



Beşiktaş, İngiliz 10 numara ile anlaşmaya vardı. Everton ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Fakat; henüz çözülemeyen tek pürüzün satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.



EVERTON VE BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ NE?



Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023'te satın alınması durumunda 6 milyon euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde 8 milyon euro olarak belirlenmesini istiyor. Beşiktaş ise her iki durumda 6 milyon euro olmasını talep ediyor. Tarafların 1-2 gün içinde bu konuda da anlaşma sağlamaları bekleniyor. Kulüplerin anlaşmasının ardından Dele Alli İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.



3 MEVKİYE DAHA TRANSFER



Beşiktaş'ın transferleri Dele Alli ile de sınırlı kalmayacak. Siyah-beyazlılar 3 mevkiye daha takviye yapacak. Yöneticiler, teknik direktör Valerien İsmael ile yapılan görüş alışverişi sonrasında stoper, orta saha ve sağ kanada birer futbolcu almayı kararlaştırdı. Bu mevkiler için Avrupa liglerinde arayışını sürdüren Beşiktaş, öncelikle İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'da forma giyen futbolcularla ilgileniyor.







