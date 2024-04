Dejan Radonjic: 'Her şeyin farkındayız'

FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Niners Chemnitz ekibine 11 sayı farkla 85-74 kaybeden Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Dejan Radonjic, rövanş için en iyi şekilde çalışacaklarını söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dejan Radonjic, "Maça başlangıcımız biraz kötüydü. İlk yarıda çok fazla hata yaptık. Maç esnasında rakibin yakaladığı sayı avantajı oldukça fazlaydı. Önümüzdeki maç için çalışmamız gereken her şeyin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



İlk yarıda kötü bir savunma performansı ortaya koyduklarını aktaran Karadağlı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci yarı toparlamaya çalıştık fakat maç sonunda bu skor ortaya çıktı. İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz. Taktik ve diğer konularda çok şey konuşabiliriz. İkinci yarıda savunmamızın iyileşmesi bize bir şeyler kattı ama istediğimiz şekilde toparlamayı başaramadık. Fazla ribaunt verdik. Asıl problemimiz, iyi oyuncularımızdan birini (George Earl Kell) ilk yarıda kaybetmemizdi. Daha fazla şey konuşabiliriz ama şimdi odaklanmamız gereken ikinci maç. Rövanş için fiziksel olarak daha hazır olmamız gerekli. Bu durumu bugün çok iyi anladık. Sakatlıklarla ilgili sorunlarımız mevcut ama ikinci maçta ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz."



Radonjic, bu maçla ilgili her şeyi en iyi şekilde analiz edip, tartışacaklarını dile getirirken, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taktiksel geliştirmelere odaklanacağız. İkinci maça daha odaklı, daha hazır bir şekilde çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.





