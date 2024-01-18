Dejan Milojevic hayatını kaybetti!

Sırp eski basketbolcu ve Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.



Golden State Warriors'dan yapılan açıklamada, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı kesinlikle yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors ile ilişkili herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz keyif alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir zaman. Eşi Natasa, çocukları Nikolas ve Masa için yas tutuyoruz" denildi.



Basketbol kariyerinde Galatasaray'da oynayan Milojevic için sarı-kırmızılılardan da mesaj geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2008/09 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.



