Deco'dan teknik direktör açıklaması!

Barcelona Sportif Direktörü Deco, verdiği röportajda yeni teknik arayışlarına dair açıklamalarda bulundu.



"BİRÇOK SEÇENEK VAR"



Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp hakkındaki görüşü sorulan Portekizli futbol adamı, "O harika bir teknik direktör ama bunun hakkında konuşmak için doğru zaman olduğunu sanmıyorum" dedi.



Deco, sözlerine, "Yeni teknik direktör değişiklikler yapmak isteyecektir ama önce projeyi ve fikirleri açıklamak gerekiyor. Birçok seçenek var" ifadelerini kullandı.



MOTTA VE MARQUEZ



Barcelona'nın ikinci takımını çalıştıran Rafa Marquez ve Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta'nın yeni teknik direktör için adlarının geçtiği hatırlatılan Deco, "Motta'nın çalışmalarını pek takip etmiyorum çünkü genel olarak çok fazla izlediğim bir İtalyan takımını çalıştırmıyor. Marquez'i takip ediyorum çünkü burada. Zorluklar karşısında gelişen genç bir antrenör. Burada olmak onu daha iyi bir antrenör yapacaktır" dedi.



PEP GUARDIOLA CEVABI



Pep Guardiola hakkında görüşleri sorulan ve başarılı teknik adamın 2008 yılında göreve gelmesinin ardından kendisinin kulüpten ayrılması nedeniyle Guardiola'ya kızgın olup olmadığı sorulan Deco, "Bu kulüp kararıydı" şeklinde cevap verdi.



Deco, Guardiola için, "Barcelona'ya geldiğinde büyük bir devrimden bahsediyordu ama bu bir yalandı. Ronaldinho ve ben ayrıldık ama Xavi, Iniesta, Busquets, Messi ve Eto'o vardı. Guardiola zekiydi ve geldiğinde, hayatımda gördüğüm en iyi takımı kurmak için düzenini ve bir antrenör olarak kalitesini ortaya koydu. Zekiydi, zamanını başka şeylerle harcamaması gerektiğini biliyordu. Onunla çalışmayı, onu yakından görmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.



