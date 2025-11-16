16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-117'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-117'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Deaflympics'te ilk madalya Buse Tıraş'tan geldi

Buse Tıraş, 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Judo branşında madalya kazandı.

calendar 16 Kasım 2025 17:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Deaflympics'te ilk madalya Buse Tıraş'tan geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye ilk madalyasını Judo branşında kazandı.

57 kiloda tatamiye çıkan işitme engelli milli sporcu Buse Tıraş, Portekizli rakibine 1-0 yenilerek bronz madalyada kaldı. Tıraş, sabah seansında Japon, Ukrayna ve yarı finalde Hintli sporcuları İppon ile yenerek finale çıktı.

Finalde ise son olimpiyat şampiyonu Paula karşısında normal süreyi berabere tamamlayan olimpik milli sporcumuz Buse Tıraş, maçı altın skorla (1-0) kaybederek ikinci oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
