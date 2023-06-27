De Vrij için flaş iddia! Sözleşme uzatıyor

Savunma bölgesine transfer yapmak isteyen ve bu anlamda listesinde Inter savunma oyuncusu Stefan De Vrij'i de bulunduran Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre De Vrij'in, kulübü Inter ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatacağı iddia edildi.
İtalyan oyuncunun temsiclsinin kontrat uzatma görüşmelerini tamamlamak için bu hafta içinde kulüp yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.
38 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
2018 yılından bu yana Inter formasını giyen başarılı oyuncu, bu sezon Inter formasını 38 kez giyerken 1 gol kaydetti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre De Vrij'in, kulübü Inter ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatacağı iddia edildi.
İtalyan oyuncunun temsiclsinin kontrat uzatma görüşmelerini tamamlamak için bu hafta içinde kulüp yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.
38 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
2018 yılından bu yana Inter formasını giyen başarılı oyuncu, bu sezon Inter formasını 38 kez giyerken 1 gol kaydetti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ