De Bruyne'den Ronaldo ve Messi sorusuna cevap!

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, ''Cristiano Ronaldo'yla mı yoksa Lionel Messi'yle mi oynamayı tercih edersin'' sorusunu cevapladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; inter.it
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De Bruyne'den Ronaldo ve Messi sorusuna cevap!
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09 Eylül 2023 17:26
Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, tüm dünyada oldukça fazla tartışılan Ronaldo ile Messi karşılaştırmasına katıldı.

Belçika televizyonuna konuşan yıldız oyuncu kendisine sorulan ''Cristiano Ronaldo'yla mı yoksa Lionel Messi'yle mi oynamayı tercih edersin'' sorusunu cevapladı.

Kendisinin oyun kurucu olduğunu söyleyen De Bruyne, yanında forvet oyuncusunun olmasını istediğini belirterek "Muhtemelen Ronaldo derdim çünkü o daha çok tipik bir forvet. Messi hala daha çok oyun kurucu. Ben oyun kurucuyum, ben forvet oyuncusunu tercih ederim.'' ifadelerini kullandı.

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