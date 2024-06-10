Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenör adayı Dan Hurley'nin takımla yaptığı toplantıdan "oldukça etkilendiği" ve kararını gün içinde vereceği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Hurley'nin gün içinde son NCAA şampiyonu Connecticut Üniversitesi'nde kalma veya Lakers'ın bir sonraki koçu olma arasında tercih yapacağını söylediğini aktardı.



Wojnarowski, Hurley'nin geçtiğimiz Cuma günü Los Angeles'ta Lakers başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka ve takım sahibi Jeanie Buss ile buluştuğunu ve ekibin "ilgi çekici bir vizyon" sunduğunu belirttiğini, ayrıca toplantıdan "son derece etkilendiğini" söylediğini sözlerine ekledi.



Pelinka ve Buss'ın, Hurley'nin taktiksel becerisinin ve oyuncu geliştirme geçmişinin Lakers markasına nasıl yakışabileceği hakkında resmi olarak Hurley ile konuştuğu belirtildi.



Hurley'nin geçtiğimiz Pazar gününü NBA'e geçmek kendisine yapılan büyük ve uzun vadeli teklifi değerlendirerek geçirdiği kaydedildi.



Lakers, yeni koç arama sürecine başladığından beri önde gelen adayı olduğu iddia edildiği Hurley dışında eski NBA oyuncusu JJ Redick ve takımla iki kez yüz yüze göüşme yapan New Orleans Pelicans yardımcı başantrenörü James Borrego ile de görüşmüştü.





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