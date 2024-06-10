Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi, tebrik etti

Adana Demirspor Kulübü, Ali Koç'u başkan olduğu için tebrik ettikten sonra Galatasaray cephesinden gelen tepkilere hak verdi ve Dursun Özbek'i de tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi, tebrik etti
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10 Haziran 2024 10:30
Adana Demirspor, Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç'u kutlamasının ardından gelen tepkiler üzerine Galatasaray'da üst üste 2. kez başkan seçilen Dursun Özbek'i de tebrik etti.

Galatasaray seçimini kutlamayan ancak Fenerbahçe seçimini kutladığı için eleştirilen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, tepkilerin haklı olduğunu belirterek özür dilemişti.

Adana Demirspor, bu sabah yaptığı açıklamada gecikmeden dolayı özür diledi ve Dursun Özbek'i de kutladı.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, 2023-2024 futbol sezonunun son maçlarına denk gelmesi nedeniyle tebrik paylaşımı yapılması atlanmıştır. Bundan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu'ndan özür dileriz." denildi.

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