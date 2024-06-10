Daichi Kamada'nın yeni takımı için geri sayıma geçildi!

Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada'nın yeni takımı belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Crystal Palace, Daichi Kamada'yı sağlık kontrolünden geçirdi.



İKİ YILLIK SÖZLEŞME



İngiliz ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner'in ısrarla istediği Japon oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.



RESMİ AÇIKLAMA GELECEK



Sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Palace, oyuncu için resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.



Lazio'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 27 yaşındaki on numara, 2 gol ve 2 asist yaptı.





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