Manchester United'ın eski yıldızlarından Teddy Sheringham, kulübün transfer gündemini değerlendirdi.



Sheringham, takımla adı geçen Michael Olise'nin transferini isteyeceği bir isim olduğunu söyledi.



"MANU'DA GÖRMEK İSTERİM"



Teddy Sheringham, "Michael Olise'yi bir Manchester United oyuncusu olarak görmek isterim. Crystal Palace'ta sezonun son birkaç ayında formunun zirvesindeydi. Bir kanat oyuncusu olarak Olise'yi beğeniyorum. Manchester United'ın, kulüplerinin iyi gitmesini sağlayan oyunculara yönelmesi gerekiyor. Böyle üst düzey oyuncular takımın ilgi alanına girmeli." ifadelerini kullandı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Olise'nin Crystal Palace ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



22 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Crystal Palace'ta 19 maçta 10 gol attı ve 6 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU