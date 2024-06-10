Nicolo Zaniolo için Juventus gelişmesi

Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo, Juventus'un gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo için Juventus gelişmesi
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10 Haziran 2024 13:58
Galatasaray'ın sezon sonunda takıma dönecek olacak İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; takımın başına Thiago Motta'yı getirmeye hazırlanan Juventus, kanat transferi için harekete geçti.

İtalya'ya geri dönmek istiyen Nicolo Zaniolo'yu gündemine alan Juventus, menajerler tarafından önerilen İtalyan yıldız için şimdilik düşünme kararı aldı.

Habere göre; Juventus, Galatasaray'ın 20 milyon euro arası bonservis bedeli beklediği Nicolo Zaniolo'yu 4-2-3-1 düzeninde sağ kanat olarak teknik direktör Thiago Motta'ya önerecek.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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