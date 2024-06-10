Giovanni van Bronckhorst eski yıldızını istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından, gözler Hollandalı futbol adamının eski takımı Rangers'a çevrildi.
ESKİ YILDIZINI İSTİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre bu yaz Beşiktaş'a transfer olması beklenen ikinci Rangers yıldızı Tom Lawrence. İskoç takımının kaptanı James Tavernier'in de siyah beyazlı takımla adı anılıyordu.
Haber detayında Beşiktaş'ın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için bir hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
BRONCKHORST GETİRMİŞİT
Giovanni van Bronckhorst, 2022 yılında Rangers'ın başındayken Galli oyuncuyu Derby County'den bedelsiz olarak gelmesini sağlamıştı.
Rangers'ın yaz döneminde yeniden bir kadro yapılanmasına gireceği vurgulanırken, teknik direktör Philippe Clement'in, Galli futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyip istemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.
Tom Lawrance tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
ESKİ YILDIZINI İSTİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre bu yaz Beşiktaş'a transfer olması beklenen ikinci Rangers yıldızı Tom Lawrence. İskoç takımının kaptanı James Tavernier'in de siyah beyazlı takımla adı anılıyordu.
Haber detayında Beşiktaş'ın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için bir hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
BRONCKHORST GETİRMİŞİT
Giovanni van Bronckhorst, 2022 yılında Rangers'ın başındayken Galli oyuncuyu Derby County'den bedelsiz olarak gelmesini sağlamıştı.
Rangers'ın yaz döneminde yeniden bir kadro yapılanmasına gireceği vurgulanırken, teknik direktör Philippe Clement'in, Galli futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyip istemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.
Tom Lawrance tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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