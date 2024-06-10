Bodrum FK'nın gözü Alexandru Cicaldau'da

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Alexandru Cicaldau'yu listesine aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'nın gözü Alexandru Cicaldau'da
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10 Haziran 2024 12:17
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi.

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi.



OKAN BURUK, KALMASINA SICAK BAKMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. 

 
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