Okan Buruk: 'Oyuncu satma niyetimiz yok'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan transfer açıklaması geldi.
50 yaşındaki hoca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Davidson Sanchez, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile ilgili konuştu.
"İSTEĞİM, KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KALMASI"
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu'nun iki şampiyonlukta da önemli katkısı var. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız." dedi.
"OYUNCU SATMA NİYETİMİZ YOK"
Oyuncu satma niyetlerinin olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bizim oyuncu satma niyetimiz yok. Davinson ile Nelsson neden bu kadar konuşuluyor anlamıyorum. Bizim oyuncu alma niyetimiz var. Tabii ki Boey gibi 30-35 milyonluk bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Davinson, Abdülkerim ve Nelsson bizim için çok değerli. Davinson'u almasak sadece Nelsson ve Abdülkerim ile ligi bitiremezdik. 3 oyuncu da bizimle devam edecek." ifadelerini kullandı.
"KALMALARINI İSTERİM"
Buruk ayrıca, "Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün milli takımda olması çok değerli. Ben üçünün de takımda kalmasını isterim. Barış'ın her pozisyonda oynayabilmesi benim için çok değerli. Yerli oyuncu havuzu geniş olmadığı için elimizdeki oyuncuları tutmak istiyoruz. Kerem bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun da bizimle devam etmesini isteriz. Belki gelecek planlaması olarak Avrupa'da oynamak isteyebilir. Bana böyle bir şey söylemedi ama çok fazla konuşulduğu için söylüyorum." sözlerini de sarf etti.
50 yaşındaki hoca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Davidson Sanchez, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile ilgili konuştu.
"İSTEĞİM, KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KALMASI"
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu'nun iki şampiyonlukta da önemli katkısı var. Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız." dedi.
"OYUNCU SATMA NİYETİMİZ YOK"
Oyuncu satma niyetlerinin olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bizim oyuncu satma niyetimiz yok. Davinson ile Nelsson neden bu kadar konuşuluyor anlamıyorum. Bizim oyuncu alma niyetimiz var. Tabii ki Boey gibi 30-35 milyonluk bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Davinson, Abdülkerim ve Nelsson bizim için çok değerli. Davinson'u almasak sadece Nelsson ve Abdülkerim ile ligi bitiremezdik. 3 oyuncu da bizimle devam edecek." ifadelerini kullandı.
"KALMALARINI İSTERİM"
Buruk ayrıca, "Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün milli takımda olması çok değerli. Ben üçünün de takımda kalmasını isterim. Barış'ın her pozisyonda oynayabilmesi benim için çok değerli. Yerli oyuncu havuzu geniş olmadığı için elimizdeki oyuncuları tutmak istiyoruz. Kerem bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun da bizimle devam etmesini isteriz. Belki gelecek planlaması olarak Avrupa'da oynamak isteyebilir. Bana böyle bir şey söylemedi ama çok fazla konuşulduğu için söylüyorum." sözlerini de sarf etti.