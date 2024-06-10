CANLI: Polonya - Türkiye

Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya konuk oluyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Polonya - Türkiye
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10 Haziran 2024 21:26
Son güncelleme 10 Haziran 2024 22:00
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya konuk oluyor.

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CANLI: 1. YARI OYNANIYOR

POLONYA: 1 | 12' Swiderski

TÜRKİYE: 0 

İLK 11'LER

A Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

Polonya'nın ilk 11'i: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

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