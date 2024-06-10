Joao Felix: "Ballon d'Or'u kazanabilirim"

Portekizli futbolcu Joao Felix, Ballon d'Or'u kazanmak için gerekli niteliklere sahip olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joao Felix: 'Ballon d'Or'u kazanabilirim'
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10 Haziran 2024 19:44
Barcelona'daki kiralık sözleşmesi sonrası Atletico Madrid'e geri dönen Joao Felix, Ballon d'Or'u kazanabileceğini söyledi.

Portekizli futbolcu, "Herkes Ballon d'Or'u kazanmayı hayal eder ve ben de kazanmak için gerekli niteliklere sahip olduğuma inanıyorum. Elbette geliştirmem gereken bazı şeyler var ama pek çok şeyde kendimi geliştirdim." dedi.

Barcelona'da geride kalan sezonda 44 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Joao Felix, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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