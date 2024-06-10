Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı
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10 Haziran 2024 19:16
1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Viorel Moldovan, yeni bir maceraya atılıyor. 

51 yaşındaki Rumen yıldız, Romanya Ligi ekibi Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.

Rapid Bükreş, Romanya Ligi'ni geçtiğimiz sezon altıncı sırada tamamlamıştı. 

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe ile 59 maça çıkan golcü oyuncu Moldovan, Sarı-lacivertli forma ile 34 gol atıp 10 golün de asistini yapmıştı.

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