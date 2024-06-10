Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı

1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Viorel Moldovan, yeni bir maceraya atılıyor.
51 yaşındaki Rumen yıldız, Romanya Ligi ekibi Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.
Rapid Bükreş, Romanya Ligi'ni geçtiğimiz sezon altıncı sırada tamamlamıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe ile 59 maça çıkan golcü oyuncu Moldovan, Sarı-lacivertli forma ile 34 gol atıp 10 golün de asistini yapmıştı.
51 yaşındaki Rumen yıldız, Romanya Ligi ekibi Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.
Rapid Bükreş, Romanya Ligi'ni geçtiğimiz sezon altıncı sırada tamamlamıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe ile 59 maça çıkan golcü oyuncu Moldovan, Sarı-lacivertli forma ile 34 gol atıp 10 golün de asistini yapmıştı.
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