Cavs, bu yaz Jimmy Butler'ın peşine düşebilir!

Cleveland Cavaliers ekibinin, Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler için potansiyel bir takas hedefi olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cavs, bu yaz Jimmy Butler'ın peşine düşebilir!
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10 Haziran 2024 15:48
Cleveland Cavaliers ekibinin, Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler için potansiyel bir takas hedefi olabileceği iddia edildi.

The Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, Cavaliers'ın potansiyel hamlelerinden birinin bu yaz Butler'ı kovalamak olabileceğini öne sürdü:

"Eğer Heat ekibi Jimmy'yi takas etmeye istekli olursa, ki olur mu bilmiyorum, dikkat edeceğim tek takım Cleveland Cavaliers olur. Çünkü Rich Paul, eğer Donovan Mitchell'ın kontratı uzatılırsa bunun muhtemelen Darius Garland'ı oradan göndermek istediklerinin göstergesi olduğunu söylemişti."

Kariyerinde altı kez All-Star seçilmiş olan ve bu sezon Heat'te maç başına 20,8 sayı ortalamayla oynayan Butler'ın savunma ve liderlik alanında becerilerinin, kendisini Cavaliers için ideal bir aday haline getirdiği düşünülüyor.

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