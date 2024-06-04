Trent Alexander Arnold, ortaya geçiyor

İngiltere Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Trent Alexander Arnold'un, EURO2024'ün ilk maçındaki Sırbistan maçında orta sahada oynaması bekleniyor.

Trent Alexander Arnold, ortaya geçiyor
Liverpool'da ağırlıklı olarak sağ bekte görev yapan Trent Alexander Arnold, İngiltere Milli Takımı'nda ise yeni bir pozisyona geçiyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin EURO2024'te Sırbistan karşısında oynayacağı ilk maçta orta sahada görev yapacak.

İngiltere, EURO2024'teki ilk maçında Sırbistan ile 16 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Liverpool'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Arnold, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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