Yeşilay Tenis Turnuvası başladı

Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası, Ankara'da başladı. Organizasyonda 20 kulüpten 130 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeşilay Tenis Turnuvası başladı
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10 Haziran 2024 14:05
Bağımlılık mücadeleye dikkat çekmek için gerçekleştirilen Yeşilay Büyükler Tenis Turnuvası, Ankara'da başladı.

Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın tanıtım toplantısına; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan, Yeşilay Proje Yönetimi ve Kurumsal İş Birlikleri Direktörü Egemen Akyüz, Yeşilay Spor Kulübü Sicil Lisans İşlemleri Koordinatörü Şevket Özerdem ve kulübün idari sorumlusu Caner Yıldırım katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, federasyon olarak her fırsatta tenisin sadece şampiyonadan, kupalardan ibaret olmadığını söylediklerini belirtti.

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