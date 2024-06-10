A Milli Takımımız, ile karşı karşıya gelen Polonya'da iki sakatlık birden yaşandı.



11. dakikada milli takımın kalesini havalandıran Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı. Bir müddet kendisini denese de Polonyalı oyuncu, 19. dakikada kenara geldi.



33. dakikada ise Robert Lewandowski topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tecrübeli golcü, yerini Kacper Urbanski'ye bıraktı.



