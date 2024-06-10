Polonya'da iki sakatlık!

A Milli Takım ile karşılaşan Polonya'da Robert Lewandowski ve Swiderski, sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Polonya'da iki sakatlık!
A Milli Takımımız, ile karşı karşıya gelen Polonya'da iki sakatlık birden yaşandı.

11. dakikada milli takımın kalesini havalandıran Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı. Bir müddet kendisini denese de Polonyalı oyuncu, 19. dakikada kenara geldi.

33. dakikada ise Robert Lewandowski topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tecrübeli golcü, yerini Kacper Urbanski'ye bıraktı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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