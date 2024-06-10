İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa!

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı.
Bursaspor altyapısından yetişen Milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.
BURSASPOR KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."
Bursaspor altyapısından yetişen Milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.
BURSASPOR KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."
Bursaspor: "İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır." https://t.co/DJx9NoZ3jq
— Sporx (@sporx) June 10, 2024
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