Guardiola: 'Real Madrid bir motivasyon!'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.



Başarılı teknik adam, "Mbappe ile ya da Mbappe olmadan Real Madrid her zaman güçlüdür. Şampiyonlar Ligi'nde bir numaralı rakip onlar, buna şüphe yok. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleşirseniz, onları elemeye çalışan. Bu bir motivasyondur." açıklamasında bulundu.



Guardiola'nın ekibi Manchester City, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmişti.





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