Erencan Yardımcı, geri döndü!

Pendikspor, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'a geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erencan Yardımcı, geri döndü!
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10 Haziran 2024 18:45
Süper Lig'e veda eden Pendikspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

22 yaşındaki Erencan Yardımcı, bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'a döndü.

Pendikspor'da 28 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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