Erencan Yardımcı, geri döndü!

Süper Lig'e veda eden Pendikspor'da bir ayrılık gerçekleşti.
İstanbul temsilcisi, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
22 yaşındaki Erencan Yardımcı, bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'a döndü.
Pendikspor'da 28 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
İstanbul temsilcisi, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
22 yaşındaki Erencan Yardımcı, bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'a döndü.
Pendikspor'da 28 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
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