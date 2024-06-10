Pep Guardiola: "Barcelona'ya kapılar kapalı"

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'ya dönmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola: 'Barcelona'ya kapılar kapalı'
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10 Haziran 2024 13:47
2022 yılında Manchester City ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan ve şu anda yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Pep Guardiola geleceği ile ilgili olay bir açıklama yaptı.

"ORAYA DÖNMEM"

53 yaşındaki İspanyol teknik adam kendisine gelen, "Barcelona'ya geri dönüş için kapılar kapandı mı?" sorusuna flaş bir cevap verdi.

Barcelona'ya dönmek için çok yaşlı olduğunu söyleyen Pep Guardiola şu cevabı verdi.

"O kapı sonuna kadar kapalı. Artık yaşlandım."

247 MAÇA ÇIKTI

2008'den 2012'ye kadar Barcelona'yı yöneten Pep Guardiola, İspanyol deviyle çıktığı 247 resmi maçta 179 galibiyet, 47 beraberlik ve 21 mağlubiyet alırken maç başına 2.36 puan ortalaması tutturdu.

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