Dortmund'dan Sancho hamlesi

Borussia Dortmund, geçen sezonun ikinci yarısında Manchester United'dan kiraladığı Jadon Sancho'nun yeniden transferi için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'dan Sancho hamlesi
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10 Haziran 2024 16:47
Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, Sancho'nun yeniden transferi için Manchester United ile temasa geçti.

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

İtalya'dan Juventus'un da İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Manchester United, 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 48 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

MANU'DAKİ MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşayan Jadon Sancho'nun İngiliz ekibiyle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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