Emekli kolej basketbolu koçu Jay Wright'ın, Los Angeles Lakers'ın başantrenörlük görevi için "gizli aday" olarak ortaya çıkabileceği öne sürüldü.



Villanova'yı iki kez NCAA şampiyonluğuna taşımasıyla tanınan Wright'ın, Dan Hurley'nin vereceği karara bağlı olarak Lakers'ın yeni koçu olma konusunda sürpriz bir aday haline gelebileceği düşünülüyor.



NBA muhabiri Marc Stein, Hurley'nin teklifi kabul etmemeyi tercih etmesi halinde Wright'ın "gizli bir aday" olarak ortaya çıkabileceğine dair spekülasyonların olduğunu belirtti.



Şu anki UConn başantrenörü Hurley'nin, Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka ve sahibi Jeanie Buss ile yaptığı "ikna edici" bir görüşmenin ardından, uzun vadeli koçluk teklifini değerlendirdiği ve gün içinde bir karara varacağı bildirilmişti.



Geçtiğimiz haftalarda JJ Redick ve James Borrego gibi diğer adayları da dikkate almasına rağmen, Lakers ekibi en iyi koç seçimi olarak Hurley'ye yoğunlaşmaya karar vermişti.





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