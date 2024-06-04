Miha Zajc, Slovenya kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc, Slovenya'nın kadrosundan çıkartıldı.

Miha Zajc, Slovenya kadrosundan çıkartıldı
EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala Slovenya, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc kendisine yer bulamadı.

İşte Slovenya'nın EURO 2024 kadrosu:

Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Zan Karnicnik, Jure Balkovec, Miha Blazic, Jon Gorenc Stankovic, Jaka Bijol, Erik Janza, Petar Stojanovic, Vanja Drkusic, David Brekalo, Benjamin Verbic, Sandi Lovric, Timi Elsnik, Jasmin Kurtic, Tomi Horvat, Adam Gnezda Cerin, Nino Zugelj, Adrian Zeljkovic, Josip Ilicic, Andraz Sporar, Benjamin Sesko, Jan Mlakar, Zan Vipotnik, Zan Celar.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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