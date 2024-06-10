Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, sezonu Türk Telekom'da geçiren Troy Selim Şav ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı transfer etti
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10 Haziran 2024 18:43
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav'ı kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Troy Selim Şav. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen ve hem uzun forvet hem de pivot pozisyonlarında oynayan pota altının güçlü ismi Troy Selim Şav birlikte hedefe yolculuğumuz için takımımızda." ifadelerine yer verildi.

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