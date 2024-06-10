Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, daha fazla NBA takımından gelen antrenman davetlerini değerlendirme altına aldığı bildirildi.



Lakers ve Phoenix Suns'tan gelen davetleri kabul eden Bronny'nin, daha önce 10 civarında daveti geri çevirmesine rağmen şimdi becerilerini sergilemek için daha fazla seçeneği araştırdığı belirtildi.



Bronny'nin menajeri Rich Paul, muhtemel antrenmanlar için ek davetleri hâlâ değerlendirdiklerini kaydetti.



2024 NBA Draftı'nın ikinci turunun sonlarında seçileceği tahmin edilen Bronny'nin, Lakers tarafından alınabileceği yönünde çıkan spekülasyonlar da kendisinin NBA yolculuğuna ilişkin spekülasyonlara bir yenisini eklemişti.



Lakers yıldızı LeBron, uzun zamandan beri oğluyla aynı takımda oynama hayalini dile getirmiş olsa da, Bronny benzer duyguları paylaşmadığını belirtmiş ve "kendi yolunu çizmek" istediğinin altını çizmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU