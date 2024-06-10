Aziz Yıldırım, Fenerbahçe maçında iddiası!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.Ülker Sports Arena'daki maça Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım'ın da geldiği öne sürüldü ve Aziz Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada yayıldı.Fenerbahçeli taraftarlar, daha sonra fotoğraftaki kişinin Aziz Yıldırım olmadığını öne sürdü.