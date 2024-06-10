Aziz Yıldırım, Fenerbahçe maçında iddiası!

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maçın devre arasında salona geldiği öne sürüldü. Fenerbahçeli taraftarlar, daha sonra sosyal medyada yayılan fotoğrafın Aziz Yıldırım'a ait olmadığını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe maçında iddiası!
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10 Haziran 2024 21:35
Son güncelleme 10 Haziran 2024 21:43
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'daki maça Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım'ın da geldiği öne sürüldü ve Aziz Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada yayıldı. 

Fenerbahçeli taraftarlar, daha sonra fotoğraftaki kişinin Aziz Yıldırım olmadığını öne sürdü.

İşte o görüntü:




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