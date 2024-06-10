Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın gerileme dönemine uyum sağlamanın zorluğundan bahsetti.



Kendi adını taşıyan podcast'inde konuşan Green, yaşlanan bir hanedanın parçası olmanın nasıl bir his olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Kimliğimizi tanımlamak oldukça önemli olacak. Artık yaşlanıyoruz. Warriors, 2019'daki, hatta 2022'deki basketbol takımıyla aynı takım değil. Değişiyor. Bence Steve (Kerr), Jonathan Kuminga'nın topu daha fazla elinde tutması ve oyuna daha fazla dahil olması konusunda inanılmaz bir iş çıkarıyor. Lakin bizim elde ettiğimiz başarı düzeyi söz konusu olunca, bu durumlara alışmak biraz zaman alıyor."



2022'deki son şampiyonluktan bu yana büyük değişim geçiren Warriors, mevzubahis maratonda oldukça büyük rol oynayan Jordan Poole'dan yoksun olmasının yanı sıra, artık Andre Iguodala ve Shaun Livingston gibi daha önce kazanmalarına yardımcı olan tecrübeli oyuncularını barındırmıyor.



Bunların dışında arka arkaya yıllarda Aşil ve çapraz bağlarından sakatlık geçiren Klay Thompson'ın da form tutamaması ve kontrat durumu belirsizliği gibi olumsuz gelişmeler de bulunuyor.



Kadronun ana yıldızı Steph Curry 36 yaşındayken, Thompson 34 yaşında ve Green ise önümüzdeki Mart ayında 35 yaşına girecek.





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