Tai Chi Türkiye Şampiyonası başladı

Sakarya'da gerçekleştirilen Tai Chi Türkiye Şampiyonası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tai Chi Türkiye Şampiyonası başladı
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10 Haziran 2024 17:03
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun faaliyetleri arasında yer alan Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 19 ilden 190 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular, ilk gün yarışlarında modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde becerilerini sergiledi.

Şampiyona, yarın silahlı formlarda gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

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