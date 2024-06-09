Cajuste'den Galatasaray cevabı!

Galatasaray transfer haberleri: Napoli forması giyen Jens Cajuste, Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik soruya, "Yorum yok" cevabını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Cajuste'den Galatasaray cevabı!
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09 Haziran 2024 16:15
Napoli'nin İsveçli orta saha oyuncusu Jens Cajuste, Galatasaray ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

"TANIŞMAK HEYECAN VERİCİ"

Takımın yeni teknik direktörü Antonio Conte için gelen soruya cevap veren 24 yaşındaki oyuncu, "Onunla tanışmak heyecan verici olacak. Bu konuda Kulusevksi ile konuştum, bana çok çalışmaya hazır olmam gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Transferi için konuşan İsveçli orta saha oyuncusu, "Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama herhangi bir teklif almadım. Sanırım Napoli'de kalacağım. Geleceğe yönelik proje heyecan verici." şeklinde konuştu.

GALATASARAY CEVABI

Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik gelen soruyu yanıtlayan Jens Cajuste, "Yorum yok." dedi.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Cajuste'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 24 yaşındaki İsveçli orta saha, 2 asist yaptı.

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