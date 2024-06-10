1. Lig'in yeni takımı Amedspor yeni sezon için teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Ersun Yanal ile anlaşan Amedspor için Younes Belhanda iddiası gündeme geldi. Başkan Aziz Elaldı, Belhanda için açıklama yaptı.



ERSUN YANAL TERCİHİNİN SEBEBİ



Radyospor'a konuşan Aziz Elaldı, "Amedspor'un şampiyonluğu ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sevinçle karşılandı. Yeni sezonda Süper Lig'de hedefinde olduğumuz için hoca araştırmaları yaptık. "Hangi hoca bize uyabilir, hangi hoca bizi hedefimize ulaştırabilir" diye düşündükten sonra Ersun Hoca ile temas sağladık." dedi.



BELHANDA AÇIKLAMASI



Younes Belhanda iddiaları için ise Başkan Elaldı, "Ersun Yanal'ın da içinde olduğu bir transfer komitemiz olacak. Amedspor olarak transferde ilk tercihimiz karakterli futbolcuları kadromuza katmak. Younes Belhanda'yı kadromuzu görmek isteriz. Belhanda çok önemli bir isim. Bu isimlerle görüşme noktasında ne olur bilmiyorum" cevabını verdi.



"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"



Taraftara mesaj veren Aziz Elaldı, "Bir hafta sonra kombine satışımız olacak. Kombinelerimiz hemen tükenecektir. Bizim bir iddiamız var. Amedspor olarak Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde 10 bin taraftara oynarız. Taraftarımız sabırlı olsun. İlk kez çıktığımız ligde sezonun sonunda ilk 2 olur, Play-Off olur, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.





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