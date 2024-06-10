Bayern'in istediği Führich'in fiyatı arttı!

Bayern Münih'in transfer etmek istediği Stuttgartlı Chris Führich'in serbest kalma maddesinin 23 milyon eurodan 26 milyon euroya çıktığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern'in istediği Führich'in fiyatı arttı!
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10 Haziran 2024 19:28
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern'in listesinde yer alan Chris Führich'in serbest kalma maddesi 3 milyon euro arttı.

Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki "EURO 2024'e çağrılırsa serbest kalma maddesi 23 milyon eurodan, 26 milyon euroya çıkar" maddesi 26 yaşındaki oyuncunun milli takıma davet almasıyla birlikte devreye girdi.

Alman devinin, Fulham forması giyen Palhinha'yı kadrosuna katamaması halinde Führich'e yöneleceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 38 maça çıkan Alman sol kanat 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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