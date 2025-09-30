30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

De'Aaron Fox, sakatlıklar nedeniyle açılış maçını kaçırabilir

San Antonio Spurs guardı De'Aaron Fox, sakatlıkları nedeniyle sezonun açılış maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

calendar 30 Eylül 2025 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
De'Aaron Fox, sakatlıklar nedeniyle açılış maçını kaçırabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



San Antonio Spurs guardı De'Aaron Fox, sakatlıkları nedeniyle sezonun açılış maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, medya gününde yaptığı açıklamada sağ arka adalesinde sakatlık bulunduğunu ve ayrıca geçen mart ayında sol serçe parmağından geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Fox, "Açılış maçına yetişebileceğimi sanmıyorum" dedi. Oyuncu, sahaya dönmeye hazır hissettiğini ancak son kararın sağlık ekibine ait olduğunu belirtti: "Bence daha önce oynayabilirdim ama izin vermediler. Gün gün ilerliyoruz, ama kendimi iyi hissediyorum."


Fox, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings'ten Spurs'e takaslanmış ve San Antonio'da 17 maça çıkmıştı. 2024-25 sezonunda toplam 62 maçta 23,5 sayı, 6,3 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları tutturdu.

Fox'un sakatlığı, Spurs'ün arka alanını daha da zayıflattı. Çaylak guard Dylan Harper da eylül ayında başparmak sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve hazırlık dönemini kaçıracağı açıklanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.