San Antonio Spurs guardı De'Aaron Fox, sakatlıkları nedeniyle sezonun açılış maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.27 yaşındaki yıldız oyuncu, medya gününde yaptığı açıklamada sağ arka adalesinde sakatlık bulunduğunu ve ayrıca geçen mart ayında sol serçe parmağından geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.Fox,dedi. Oyuncu, sahaya dönmeye hazır hissettiğini ancak son kararın sağlık ekibine ait olduğunu belirtti:Fox, geçtiğimiz sezon Sacramento Kings'ten Spurs'e takaslanmış ve San Antonio'da 17 maça çıkmıştı. 2024-25 sezonunda toplam 62 maçta 23,5 sayı, 6,3 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları tutturdu.Fox'un sakatlığı, Spurs'ün arka alanını daha da zayıflattı. Çaylak guard Dylan Harper da eylül ayında başparmak sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve hazırlık dönemini kaçıracağı açıklanmıştı.