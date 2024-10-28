Eski NBA yıldızı Baron Davis, Los Angeles Lakers koçu JJ Redick'i bir oto yıkamacıdayken bilgisayarında maç filmi izlerken gördüğünü söyledi.



Davis X hesabında, kariyerinde ve Lakers ile ilk yılında olan Redick'in bu süreçte işiyle ilgilenecek kadar "işine adanmış" olduğunu paylaşarak, kendisini bir "oyuncu koçu" olarak adlandırdı ve Lakers'ın "emin ellerde" olduğunu belirtti.



Redick, Davis'in paylaşımının yaşandığı anın takımın üst üste ikinci gece oynadığı Sacramento Kings maçından önce gerçekleştiğini açıkladı:



"Arka arkaya gecelerde oynayınca böyle oluyor. Dün geceyi ve bu sabahı, önceki geceki maçın analizini yaparak ve bugünü biraz dört gözle bekleyerek geçirdim. Bu sabah da işler farklı değildi. Zamanı verimli kullandım. Çok fazla film izliyorum ama bu pek normal değil aslında. Teşekkürler, Baron."



Cuma gecesi Phoenix Suns'ı 123-116 yendikten sonra, Lakers ekibi Cumartesi günü Kings'e karşı 131-127'lik bir galibiyetle 3-0'a yükseldi.



