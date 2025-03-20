Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncularından Pau Gasol, Dallas Mavericks uzunu Anthony Davis'in takas öncesi Lakers'ta kalmaya yönelik arzusunu dile getirdi.



Mavericks, Luka Doncic'i takas etmek için cesur bir karar alarak, Lakers'tan Davis'i hedeflemişti. Lakers, Davis, Max Christie ve bir draft hakkı karşılığında Doncic'i almak için anlaşmayı kabul etti. Bu anlaşma, GM'ler Nico Harrison ve Rob Pelinka arasında gizlice yapılmış ve her iki takımın oyuncularını da şaşırtmıştı.



Gasol, 'The Knuckleheads Podcast'inde, Davis'in kendisiyle nasıl bir şampiyonluk daha kazanılacağına dair konuştuğunu, bu süreçte Davis'in takımda kalmayı istediğini doğruladı:



"Nico ve Rob'ı uzun süredir tanıyorum. AD ile konuşuyorduk. Lakers'a bir şampiyonluk daha kazandırmak istiyordu. Kontratını uzatmıştı ve açıkçası gitmeyi düşünmüyordu.



Sonra Luka gibi jenerasyonel bir yetenek geldi. NBA'deki ilk beş yılı içinde çılgın rakamlar ortaya koydu. Beş kez All-NBA birinci takımına seçildi ve geçen yıl Kyrie (Irving) ile takımı finallere taşıdı, sonra bir anda bu anlaşma gerçekleşti."



Davis, Lakers için 25.7 sayı, 11.9 ribaund, 3.4 asist, 1.3 top çalma ve 2.1 blok ortalamalarıyla oldukça iyi bir performans sergiliyordu. Ocak ayında karın kası sakatlığı yaşadığı zamana kadar büyük ölçüde sağlıklıydı. Sakatlığı devam ederken takas edilen yıldız oyuncu, Mavericks'teki ilk maçı sırasında daha kötü bir kasık sakatlığı yaşamış ve o günden beri oynayamamıştı.



Davis'in takas edilmesinin ardından Mavericks, başta Kyrie Irving'in çapraz bağlarının yırtılmasıyla kadrosunun yarısını sakatlık nedeniyle kaybetti.



