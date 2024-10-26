David Tijanic: "Galibiyet golünü atmak muhteşem bir duyguydu"

Göztepe'nin Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta 90+2'de galibiyet golünü atan David Tijanic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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David Tijanic: 'Galibiyet golünü atmak muhteşem bir duyguydu'
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26 Ekim 2024 22:00
Göztepe'nin Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta 90+2'de galibiyeti getiren golü kaydeden David Tijanic, mücadele sonrasında açıklama yaptı.

Attığı gol ile ilgili konuşan Sloven futbolcu, "Gerçekten inanılmaz bir andı. Galibiyet golünü atmak muhteşem bir duyguydu. Zor bir maçtı ama kazandık. Umarım bu şekilde devam ederiz. Belki o anda oyundan çıkmamış olmam şanstı diyebiliriz. Herkes çok büyük bir karakter gösterdi. Çok mücadele ettik. Kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum galibiyeti." ifadelerini kullandı.

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