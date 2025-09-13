David Datro Fofana, Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, önemli bir transfere imza attı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Premier Lig temsilcisi Chelsea'nin 22 yaşındaki forveti David Datro Fofana ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralık anlaşma sağlandığını duyurdu.

65 MAÇTA 24 GOL

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla Türkiye'de de top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu, profesyonel kariyerine 2020-2021 sezonunda Norveç'in Molde kulübünde başladı. Molde formasıyla çıktığı 65 maçta 24 gol kaydeden genç golcü, 2022-2023 sezonunda Chelsea'ye transfer oldu.

BUNDESLIGA'DA DA OYNADI

İngiltere temsilcisinde forma şansı bulmakta zorlanan Fofana, ardından Bundesliga ekibi Union Berlin ve Premier Lig takımı Burnley'de kiralık olarak görev yaptı. Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi tecrübesine sahip olan Fofana, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Fatih Karagümrük Kulübü, genç oyuncuya "ailemize hoş geldin" diyerek kırmızı-siyahlı formayla başarılar diledi.