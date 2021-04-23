Daum'dan Fatih Terim açıklaması

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Christoph Daum, Fatih Terim'in istifa haberinin manşette olduğu gazeteyi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaştı.



Bu paylaşımın çok konuşulmasının ardından Daum, Akşam Gazetesi'ne açıklama yaptı.



"Paylaştığım fotoğraftaki gazete 25 yıl öncesine ait. Kasıtlı bir paylaşım değil. Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Terim'e ve Galatasaray'a her zaman saygılı olacağım. Başkalarının yaratmaya çalıştıkları algı benim sorumluluğum ve görüşüm değil."



